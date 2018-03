Robinho: “Tiferò sempre Milan, Allegri ottimo allenatore”

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

In vista di Juventus-Milan, l'ex attaccante rossonero Robinho ha parlato della sfida. “Non sto riuscendo a seguire molto la Serie A in realtà, ma resto sempre un tifoso del Milan. Scudetto? Juventus e Napoli sono due grandi squadre, difficile dire chi vincerà. Mi piacerebbe ci fosse il Milan al loro posto. Tiferò sempre per il Milan, ho passato quattro anni bellissimi nel club. Allegri? E' un ottimo allenatore, ho avuto l'opportunità di essere un campione al Milan sotto la sua guida tecnica. Sarà una partita durissima quella di sabato”, le parole del brasiliano che ora gioca in Turchia tra le file del Sivasspor.