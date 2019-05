Roccati: "ll rischio di retrocedere per la Fiorentina c'è ed è anche alto"

L'ex portiere della Fiorentina, Marco Roccati, ha parlato della lotta salvezza che vede coinvolte sia i viola che l'Empoli e il Genoa: "Non è impossibile che l'Empoli vinca a San Siro, questo finale di campionato ci dimostra che tanti risultati strani possono venir fuori: l'Inter sembrava certa della Champions e invece ora rischia, l'Empoli, che sembrava retrocesso, ora è virtualmente salvo. In tutte le squadre gli equilibri vengono determinati dalla società: facendo degli errori si va a condizionare l'aspetto psicologico dei calciatori, purtroppo l'Inter negli ultimi mesi è stata condizionata da episodi che hanno tolto serenità. Il rischio per la Fiorentina c'è ed è anche alto: magari pensi che manca solo un punto e quando arrivi in fondo ti mancano le energie nervose. È successo ai viola, ma i giocatori sono gli stessi che all'inizio facevano bene", alcune delle sue dichiarazioni a Radio Sportiva.