Rocchi sulla corsa Champions: "Roma e Lazio hanno qualcosa in più"

© foto di Federico Gaetano

Tommaso Rocchi, ex attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della lotta per la qualificazione alla prossima Champions League: "La squadra biancoceleste ha grande fiducia e l'allenatore è riuscito a trasmettere le proprie idee. C'è grande entusiasmo e credo sia una squadra che merita il terzo posto. Le romane sono favorite sull'Inter, hanno qualcosa in più".