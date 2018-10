Roggi: "Piatek un cecchino. Può arrivare a valere 100 milioni"

Il polacco Piatek nel mirino del Napoli. Il presidente partenopeo De Laurentiis è uscito allo scoperto indicandolo come un chiaro obiettivo del club. "E' un grande giocatore, uno che fa così tanti gol nel campionato più difficile del mondo è certamente un calciatore di elevatissimo spessore", dice Matteo Roggi, esperto agente. "Un gol si può fare per caso ma non tutti questi che ha realizzato finora. E' stato un gran colpo di Preziosi, chi lo prende lo pagherà caro".

E' pronto per una big?

"Sì, perchè è un cecchino. E chi fa gol lo fa in tutte le categorie e in tutte le squadre. I numeri sono dalla sua parte, ha ragione il Genoa a valutarlo tanto".

Ad oggi può valore 50 milioni?

"Dipende anche da chi lo chiede: per il City ad esempio possono essere chiesti 50 milioni, per una big italiana 40. Ma se col tempo Piatek continuerà con questo ritmo può arrivare a valere 100 milioni. Se farà 30 gol col Genoa può esser pagato la stessa cifra con cui il Napoli ha ceduto Higuain alla Juve. E' più difficile far gol in una squadra che naviga a metà classifica che in una di vertice. I gol di Piatek possono valere di più di un attaccante di una big"