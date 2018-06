Roland Garros, impresa Cecchinato: i complimenti del mondo del calcio

Incredibile a Parigi. Marco Cecchinato, tennista numero 27 ATP, ha infatti battuto Novak Djokovic nei quarti di finale del Roland Garros, approdando in semifinale dove affronterà Dominic Thiem. E anche dal mondo del calcio arrivano i complimenti al tennista palermitano.

Today Marco #Cecchinato earned his place in the history of Italian tennis, defeating @DjokerNole in a special Rossoneri derby, reaching the @RolandGarros semi-finals 👏🏻🎾

Grande Ceck, impresa straordinaria nel “Derby rossonero” contro Nole! 👏🏻🎾#ForzaMilan 🔴⚫

— AC Milan (@acmilan) 5 giugno 2018