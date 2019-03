© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua l'avvicinamento alla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Porto e Roma, in programma mercoledì sera alle 21:00. Questa mattina, alle ore 11:00, la squadra di Di Francesco è scesa in campo al Fulvio Bernardini di Trigoria per la seduta d'allenamento. Dopo un torello di riscaldamento, la squadra è passata ad un lavoro atletico, per poi concentrarsi sulla tattica. Anche oggi, Cengiz Ünder ha svolto lavoro individuale sul campo, mentre Manolas s'è regolarmente allenato in gruppo.