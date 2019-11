© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Multa di 30mila euro per la Roma da parte del Giudice Sportivo dopo la gara di campionato contro il Napoli dello scorso weekend. Alla base di tale decisione l'intonazione da parte dei tifosi capitolini di "cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria che portavano il Direttore di gara, al 23° del secondo tempo, ad interrompere la gara per circa un minuto; sanzione attenuata per il fattivo ed efficace comportamento del capitano della Soc. Roma, non registrandosi ulteriori cori durante la gara dopo l’annuncio e l’intervento del suddetto calciatore. Dispone altresì, a cura della Procura federale, la trasmissione di maggiori elementi di dettaglio circa l’effettivo settore di provenienza dei suddetti cori, ai fini dell’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti da parte di questo Giudice in ordine all’accaduto".