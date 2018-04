Roma, a parte in tre. Nainggolan in gruppo: si tenta il recupero

Fonte: www.vocegiallorossa.it

© foto di Federico Gaetano

Ultimo allenamento, oggi, per la Roma prima della gara contro la Fiorentina, in programma domani alle 18.00 allo stadio Olimpico. Dopo la conferenza stampa di Di Francesco, la squadra si è riunita in sala video per analizzare le immagini, sia della gara con il Barcellona che sulla prossima avversaria. Poi i giocatori hanno lavorato in palestra prima di scendere sul terreno di gioco intorno alle 15:50 per la lunga fase tattica. Lavoro individuale per Karsdorp, Perotti e Ünder. Regolarmente in gruppo, quindi, Radja Nainggolan, che oggi sta sostenendo il provino decisivo per capire se potrà essere a disposizione contro i viola.