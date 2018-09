Roma, accantonato il cambio modulo: si torna al 4-3-3 con due rebus

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'esperimento del 3-4-1-2 non ha dato i suoi frutti, così Eusebio Di Francesco è pronto a tornare al suo consueto 4-3-3. La Roma si è già schierata così nel test col Benevento e - scrive Il Messaggero - sarà questo il modulo che probabilmente adotterà l'allenatore per la maggior parte delle gare in stagione. In questo scacchiere però Javier Pastore e Patrik Schick devono trovare la giusta collocazione tattica, anche perché Monchi ha speso tanto per loro e bisogna rientrare dell'investimento fatto. Al momento la situazione legata ai due, dal punto di vista tattico, è un rebus.