© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport, Nicolò Zaniolo verrà visitato oggi o, al massimo, domani per capire se sarà in condizione di essere disponibile per la gara contro la SPAL, in programma sabato alle 18:00. L'ex interista, in campo ieri nel match tra Roma ed Empoli, è stato costretto a lasciare il terreno di gioco per un fastidio al polpaccio destro.