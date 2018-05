Roma, Alisson imbattuto all'Olimpico: 20 tiri parati su 20 in Europa

© foto di Federico Gaetano

I gol di Dzeko e le parate di Alisson. La Roma si prepara ad affrontare il Liverpool nel ritorno della semifinale di Champions League con almeno due certezze. Detto dell'attaccante, come sottolinea il sito ufficiale dei giallorossi, il rendimento del portiere brasiliano colpisce soprattutto tra le mura dell'Olimpico: finora Alisson ha parato infatti tutti e 20 i tiri nello specchio affrontati in questa edizione della coppa europea (zero sconfitte in casa).