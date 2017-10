Roma, Alisson: "Tutta la squadra lavora bene per la fase difensiva"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il successo per 1-0 contro il Bologna, Alisson ha parlato attraverso il microfono di Roma TV. “Il nostro lavoro è fatto per non subire gol, facciamo bene durante gli allenamenti. I miei compagni? Mi aiutano tanto. Tutta la squadra lavora bene per la fase difensiva, anche gli attaccanti. I quattro dietro stanno facendo benissimo e scappano bene. Fanno quello che chiede il mister. Se l'anima della squadra è la compattezza? Questo è il nostro pensiero: dobbiamo stare sempre attenti e restare sempre vicini per poter intervenire. Abbiamo lavorato tutti i giorni insieme per fare quello che vuole il mister. Siamo in crescita, la parte più difficile è mantenere la concentrazione. Dobbiamo fare meglio in avanti ma tutti stiamo lavorando benissimo in difesa. Anche gli attaccanti ci aiutano. Dobbiamo lavorare di più", le parole del portiere della Roma.