Roma, allarme COVID-19: Dzeko e Pellegrini negativi: Zaniolo sarà testato al rientro

Negli ultimi giorni si sono registrati tre casi di positività al Covid-19 all'interno della Roma: si tratta del portiere Antonio Mirante e di due elementi della Primavera. Come riporta Il Messaggero sembrano essere certi della negatività Edin Dzeko e Lorenzo Pellegrini, mentre Zaniolo, tornato dalla Sardegna e andato a La Spezia per il compleanno della madre, sarà testato al rientro. Inoltre, la Roma ha fatto sapere che non comunicherà i nomi di eventuali altri positivi, a meno che non siano loro stessi a manifestare la volontà di comunicarlo tramite i propri canali social o quelli della società.