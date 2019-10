Roma, altri guai per Fonseca: Pau Lopez ko, stasera giocherà Mirante

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'estremo difensore titolare della Roma Pau Lopez non scenderà in campo questa sera contro il Wolfsberger nella seconda sfida stagionale in Europa dei giallorossi. Il portiere, infatti, soffre di un piccolo risentimento muscolare e Fonseca ha deciso di preservarlo in ottica prossimi impegni: al suo posto, ovviamente, ci sarà Antonio Mirante, all'esordio stagionale.