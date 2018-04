Roma, ancora a parte sia Nainggolan che Cengiz Under

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rientrati in mattinata dalla sfida con il Barcellona, gli uomini di Di Francesco si sono ritrovati intorno alle 15:45 al Centro Sportivo Fulvio Bernardini per preparare la sfida di sabato contro la Fiorentina. Come di consueto, lavoro di scarico per i titolari nella gara di ieri sera, mentre il resto del gruppo, dopo il potenziamento muscolare in palestra, si è concentrato sulla fase tattica. Ancora lavoro individuale per Radja Nainggolan e Cengiz Under, per i quali non sono ancora chiari i tempi di recupero. Lavoro a parte anche per il lungodegente Rick Karsdorp.