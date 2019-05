Roma, ancora individuale per Dzeko a Trigoria. Kluivert in miglioramento

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua la preparazione della Roma in vista della gara di Genoa. A Trigoria - riporta vocegiallorossa.it - sono quattro i giocatori della Primavera aggregati alla prima squadra: Silipo, Estrella, Galeazzi, Darboe. Continua il lavoro individuale Kluivert, De Rossi e Santon, i tre sono in miglioramento, soprattutto l'olandese. Lavoro individuale anche per Dzeko, alle prese con una botta alla caviglia presa due giorni fa.