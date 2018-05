Roma, ancora lavoro individuale per Defrel, Karsdorp, Perotti e Strootman

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua l'avvicinamento della Roma al match contro il Cagliari. La squadra, come avvenuto anche ieri, è stata divisa in gruppi a seconda di chi ha giocato contro il Liverpool e chi no. Sono seguiti la consueta attivazione muscolare, una prima parte di lavoro atletico e delle esercitazioni tattiche. Ancora lavoro individuale per Defrel, Karsdorp, Perotti e Strootman. Lo riporta vocegiallorossa.it.