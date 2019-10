© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel turbolento finale di gara della sfida dell'Olimpico tra Roma e Cagliari non è certo passato inosservato l'applauso ironico di un componente della panchina giallorossa, Nuno Romano, nei confronti dell'arbitro Massa e nel comunicato di oggi del giudice sportivo trova spazio anche un'ammenda comminata alla Roma. Nessuna squalifica per il collaboratore del tecnico portoghese, nonostante la platealità del gesto, ma per un semplice motivo. Romano non è infatti tesserato e può stare a bordo campo solo per una deroga concessa dalla Lega.