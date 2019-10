© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Un tifoso speciale della Roma oggi compie gli anni e l'account in inglese del club giallorosso non perde occasione per fargli gli auguri: si tratta di Matt Damon, a cui i capitolini riservano un bel pensiero, postando la foto del celebre attore con la maglia dei capitolini. Damon non ha un profilo Twitter, così la Roma ha chiesto all'amico Ben Affleck di fargli recapitare il messaggio.