Roma, Baldissoni: "Con Real Madrid l'occasione di ritrovare coraggio"

Mancano pochi minuti all'esordio della Roma in Champions League nella complicata ma quanto mai affascinante sfida contro il Real Madrid al Bernabeu. I giallorossi sperano di ritrovare l'entusiasmo della passata edizione della competizione, questo l'augurio del dg Mauro Baldissoni ai microfoni di Sky Sport: "Più che rammaricati per l'inizio di campionato siamo dispiaciuti. Dobbiamo ritrovare quelle sensazioni oltre i risultati, pensavamo che la semifinale dello scorso anno ci avesse aiutato a costruire fiducia e voglia di sfidare gli avversari per obiettivi importanti. Evidentemente la squadra è ancora titubante, non c'è ancora il giusto coraggio e speriamo di trovarlo con l'atmosfera europea. Giocare contro il Real Madrid, che ha vinto tre Champions consecutive, è l'occasione migliore".

Una serata speciale per il giovane Zaniolo, che farà il suo esordio da titolare contro i campioni in carica: "Non è casuale, se Di Francesco lo schiera titolare significa che se lo è meritato, onore a lui. Se l'allenatore ci crede, è giusto che faccia le scelte più opportune. Già la convocazione del ct Mancini in Nazionale è stato un segnale delle qualità del ragazzo, oggi lo deve dimostrare in campo in un esordio non certo comodo però con la freschezza e la strafottenza dei giovani, senza essere vittima di pressioni eccessive".