Roma, basta esperimenti: si torna al 4-3-3 con degli esclusi di lusso

In principio è stata la Juventus, con il docu-film prodotto da Netflix, First Team. Archetipo del dietro le quinte di quel che c'è nel lavoro d'ogni giorno che avviene a telecamere spente. I giocatori che si confidano, le discussioni nell'alveo dello spogliatoio. E' stata una primogenitura...

Dallo Stadium a CR7, da First Team alla U23. I motivi per cui Totti ha consegnato il titolo alla Juventus. Il Manchester City e Guardiola intanto stravolgono il modo di raccontare il calcio

Oggi in TV, Nations League: stasera Francia-Olanda

Amichevoli squadre di club, le partite in programma

Raiola replica a Sacchi: "Non ha né intelligenza né classe, mi fa pena"

Europa Uefa Nations League, le partite in programma oggi

Amichevoli Nazionali, le partite in programma

Italia, Sirigu supera Perin: per Mancini è lui il vice-Donnarumma

B. Robson: "Sorpreso da CR7, non pensavo potesse scegliere la Juve"

Atalanta, Toloi verso il recupero per la SPAL. Ilicic in forse

Torino, Ola Aina non recupera per l'Udinese. E Mazzarri ha un dubbio

Spagna, Rodrigo: "De Gea ci ha salvati! Buon inizio per me e la squadra"

Bologna, odissea in Giappone per Pulgar

F. Galli: "Sarà un anno importante per Cutrone. Conti la rivelazione"

Il nuovo 49enne Eusebio Di Francesco ieri ha festeggiato il suo compleanno, ma la testa è ben rivolta al futuro. Che poi, a dire il vero, sa un po' di passato. Come riporta il Corriere di Roma , il tecnico giallorosso ha deciso di accantonare 4-2-3-1 e 3-4-1-2 visti contro il Milan e tornare al vecchio 4-3-3. Sarà questo il modulo dell'intera stagione, salvo eccezioni. E ci saranno dei sacrificati di spessore: Pastore, Schick, uno tra De Rossi e Nzonzi. In attesa di trovare la quadra.

