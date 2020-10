Roma, Borja Mayoral saluta il Levante: "Grazie a tutti, sarete sempre nel mio cuore"

Il neo attaccante della Roma Borja Mayoral ha voluto salutare su Instagram il Levante, sua ex squadra: "Voglio congedarmi da questo club nel quale ho potuto giocare nelle ultime due stagioni in Liga. Da quando sono arrivato fino al momento dell'addio ho ricevuto un trattamento straordinario. Per primo voglio ringraziare Kiko Catalàn, ha creduto in me e si è impegnato per farmi arrivare qui. In seconda battuta voglio ringraziare il mister, lo staff tecnico e i miei compagni. Avete contribuito a farmi diventare un uomo e un calciatore migliore. I momenti passati con i miei compagni mi resteranno per tutta la vita. Infine voglio ringraziare i tifosi, il loro supporto si è fatto sentire in ogni momento. Vi auguro buona fortuna, sarete sempre nel mio cuore. Forza Levante!".