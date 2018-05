Roma, Bruno Peres out contro la Roma. Manolas ci prova

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Federico Gaetano

Nella giornata di oggi, Bruno Peres e Kostas Manolas hanno svolto i controlli dopo i rispettivi infortuni: il brasiliano è da considerarsi out per la partita contro la Juventus - come Defrel e Karsdorp, che rientrerà in gruppo lunedì e che come gli altri due sarà valutato per il match contro il Sassuolo - mentre il greco ci proverà così come Diego Perotti e Kevin Strootman, ancora alle prese con i loro problemi fisici (caviglia per l'argentino, costato per l'olandese).