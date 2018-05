Roma, Bryan Roy racconta Kluivert: "Per lui il giallorosso è l'ideale"

Bryan Roy, idolo del Foggia di Zeman, ex calciatore e dirigente dell'Ajax, è intervenuto a Tele Radio Stereo 92.7 “Justin Kluivert è destro di piede ma può giocare anche a sinistra. Io spero che vada alla Roma, alla Roma può crescere, ancora non è prontissimo per un calcio di livello così alto, deve crescere pure fisicamente, ma Roma per me è l'ideale, grande città, squadra dove i giovani maturano e vengono messi bene in evidenza. E ha un manager, Mino Raiola, che saprà indirizzarlo al meglio. Conosco Mino, è stato il mio agente, devo il trasferimento al Foggia a lui, non sapevo neanche dove fosse Foggia, è stata la scelta migliore per la mia carriera. Sono stato uno dei primi calciatori gestiti da lui. Che spero porti Kluivert alla Roma, anche perché le cose negli ultimi anni all'Ajax sono cambiate. Roma è la piazza giusta. Mi somiglia? Un po' sì”.