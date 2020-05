Roma, Carles Perez sicuro: "Possiamo vincere l'Europa League e arrivare quarti in campionato"

vedi letture

"Non vediamo l'ora di ripartire. 4/o posto alla nostra portata"

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Credo fortemente che la Roma possa vincere l'Europa League, è una squadra in grado di raggiungere questo obiettivo". Ai microfoni di Sky Sport Carles Perez fissa gli obiettivi del club giallorosso in vista della ripresa. "Sia io sia i miei compagni non vedevamo l'ora di ricominciare - le parole dello spagnolo - Siamo felici che adesso ci sia una data, il 20 giugno, per questa ripartenza che ci rende tutti felici e che credo renda felici tutte le persone, in generale, che si auguravano questo nuovo inizio del calcio e del campionato italiano. Stiamo lavorando molto per entrare in forma e farci trovare pronti. Siamo tutti determinati a ripartire forte, convinti di poter raggiungere il traguardo del quarto posto". Lo spagnolo guarda anche al futuro: "Mi trovo benissimo e ho ricevuto molto affetto dalla gente. Mi auguro di restare ancora a lungo qui, di segnare molti gol e fare molti assist. Ma alla fine conteranno i risultati e le vittorie della squadra". (ANSA).