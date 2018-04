Roma, Champions quasi sold out. Caccia agli ultimi posti per il Liverpool

Fonte: Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo poco più di 3 ore di vendita libera, sono quasi esauriti i tagliandi per la semifinale di Champions fra Roma e Liverpool. In fase di prevendita erano stati staccati 23mila tagliandi, mentre nella mattinata di oggi sono stati polverizzati anche i restanti 35mila posti. Le vendite online e nelle ricevitorie sono state bloccate, mentre nei Roma Store ci sono ancora alcuni tagliandi disponibili per quei tifosi che si sono messi in fila già da ieri sera.