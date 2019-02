© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Più mezzi pubblici per raggiungere lo stadio. È quello che chiedono i tifosi di Roma, in particolare i tifosi della Roma: il club capitolino ha presentato uno studio sulla mobilità nella collaborazione condotto da Moovit. Ne emerge che il 92% dei sostenitori giallorossi chiede più collegamenti con il principale impianto cittadino. Il 46.5% degli interessati impiega più di un'ora per arrivare allo stadio con un mezzo pubblico, e gli orari si allungano ulteriormente dopo la partita. Il tema della mobilità, per Roma e la Roma, non è affatto secondario: nell'ambito del progetto sul nuovo stadio, le principali critiche arrivate dal Politecnico di Torino e dalla politica cittadina arrivano proprio sulle difficoltà logistiche che comporterebbe l'impianto a Tor di Valle, tali da paralizzare la città. Ma pare che il problema sia già presente con il caro vecchio stadio Olimpico.