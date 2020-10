Roma, cinque spagnoli nella rosa di Fonseca: il record era tre calciatori dello stesso Paese

Cinque spagnoli nella rosa della Roma. Cinco, per scriverlo in lingua madre. Come riporta il sito ufficiale dei giallorossi, non era mai successo prima, dal 1927. Un inedito in senso assoluto, pure considerando i rappresentanti degli altri Paesi d’Europa: andando in ordine di ruolo, Pau Lopez, Gonzalo Villar, Carles Perez, Pedro Rodriguez, Borja Mayoral.

Cinque calciatori di una sola nazionalità europea non si erano mai visti nella squadra capitolina, Italia esclusa ovviamente. In passato non si era andati oltre le tre unità nello stesso momento storico. Citando alcuni esempi recenti, la Grecia aveva proposto Cholevas, Manolas e Torosidis. La Francia Candela, Dacourt e Zebina. La Bosnia Dzeko, Pjanic e Zukanovic. Oppure l’Olanda con Kardsdorp, Kluivert e Strootman (poi ceduto).