Roma, Consob approva il documento relativo all'OPA promossa dai Friedkin

Aggiornamenti societari per quanto riguarda la Roma dalle colonne di Tuttosport. Come riporta il quotidiano sportivo la Consob ha approvato il documento legato all'OPA promossa dal gruppo Friedkin per il club giallorosso. Il corrispettivo per azione è pari a 0,1165 euro, con il periodo di adesione che va dal 9 al 29 ottobre.