Roma, Conte per il rilancio e non solo: Dzeko e Manolas possono restare

Il nome di Antonio Conte per far tornare la Roma grande ma anche per convincere alcuni giocatori a restare nella Capitale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'ex commissario tecnico, qualora accettasse i giallorossi, potrebbe ripartire da Dzeko, Manolas e Zaniolo e soprattutto per quel che riguarda il centravanti e il difensore l'arrivo dell'allenatore potrebbe essere uno stimolo in più per continuare a vestire la maglia della Roma.