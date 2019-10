Roma, contro il Wolfsberger forfait di Florenzi: tocca a Santon

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aggiornamenti importanti sulla formazione della Roma in vista della sfida di Europa League di questa sera contro il Wolfsberger. Secondo quanto riporta l'edizione on line del Corriere dello Sport, infatti, Florenzi ha accusato un attacco influenzale nella notte e dovrebbe dare forfait. Al suo posto probabile Santon. Resta in dubbio Lopez, che ha un problema muscolare già da Lecce, decisione in extremis. Pronto Mirante.