Roma, convocata l'Assemblea per il 29-30 settembre. Verranno rinnovate le cariche sociali

La Roma ha convocato l'assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali dopo il passaggio di mano perfezionato due giorni fa tra James Pallotta e Friedkin. L'appuntamento è fissato per il prossimo 29 settembre alle ore 15 in prima e per il giorno successivo alla stessa ora in seconda convocazione. All'ordine del giorno la determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione, della sua durata e la nomina e il compenso dei suoi membri.