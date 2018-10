Roma, Cristante dal 1' contro la SPAL: occasione anche per l'azzurro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nella partita contro la SPAL, il tecnico della Roma Di Francesco è pronto a mandare in campo Cristante al posto di De Rossi, ancora non al top e forse pronto solo per la semplice convocazione. Per l'ex centrocampista dell'Atalanta sarà l'occasione per far ricredere il ct Mancini che non lo ha convocato per le ultime partite azzurre.