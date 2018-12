© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime sull'infermeria della Roma a tre giorni dalla trasferta contro la Juve. Diminuiscono le speranze di recuperare gli infortunati eccellenti. Dzeko, De Rossi, Florenzi e El Shaarawy hanno fatto lavoro individuale. Il bosniaco è quello un po’ più avanti, ma c'è l'incognita nei minuti nelle gambe. De Rossi andrà in panchina, come contro il Genoa, dando un apporto morale ma non fisico. Florenzi preoccupa, ma ci sono ancora speranze di averlo a disposizione. El Shaarawy non sarà convocato come Lorenzo Pellegrini, che ieri era assente per una sindrome influenzale. Si è infortunato anche Coric (distorsione alla caviglia). Lo riporta il Corriere di Roma.