Roma, da preparatore di Totti a addetto agli arbitri: la nuova vita di Scala

© foto di Alberto Fornasari

Francesco Totti lascia la Roma ma il suo storico preparatore Vito Scala resta e viene promosso. Dopo la mancata conferma di Alberto Dionisi, Scala curerà i rapporti con gli arbitri. Un ruolo di responsabilità di primaria importanza visto che dovrà stabilire un rapporto diretto con i fischietti utile per mantenere gli animi sempre calmi ma anche per farsi sentire in caso di bisogno. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.