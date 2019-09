Roma, da Smalling a Veretout: la sosta non è mai stata così utile

L'edizione odierna del Corriere di Roma analizza la situazione dell'infermeria giallorossa, facendo il punto sui possibili rientri dopo la sosta. Con Zappacosta out per un mese - infatti - ancor più necessario sarà l’apporto di Smalling e Mkhitaryan. Il difensore - purtroppo per lui ma per fortuna di Fonseca - non è più convocato in Nazionale da Gareth Southgate. I rapporti con il c.t. inglese, per usare un eufemismo, non sono dei migliori. Smalling, però, potrà allenarsi a fondo con i nuovi compagni, come ha già fatto da ieri. Contro il Sassuolo, alla ripresa del campionato, è possibile anzi probabile che abbia subito una maglia da titolare.

Mkhitaryan e Veretout - Più difficile prevederlo per Mkhitaryan, che è partito per la Nazionale armena e che incontrerà subito l’Italia di Roberto Mancini in una gara ufficiale di qualificazione a Euro 2020. Di ritorno a Roma sarà sicuramente tra i convocati per il Sassuolo e non è escluso che possa giocare almeno una fetta di partita. Inoltre, Fonseca avrà a disposizione, finalmente, anche Jordan Veretout, che ha recuperato dal problema alla caviglia che lo ha tenuto fuori per tutto il precampionato. Regista o mezzala? Alla Fiorentina ha fatto tutti e due i ruoli, convincendo di più nel primo. Probabile vederlo insieme a Pellegrini.