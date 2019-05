© foto di Insidefoto/Image Sport

La Roma è scesa in campo questa mattina a Trigoria, per il primo dei 5 allenamenti in programma in vista dell'ultimo impegno del campionato, contro il Parma. Questo il programma della sessione: riscaldamento seguito da esercitazioni tattiche a tutto campo. Da verificare le situazioni di Kostas Manolas, out contro il Sassuolo per un problema alla caviglia. Il greco ha svolto in questi due giorni di riposo concesse alla squadra, le terapie col fine di essere a disposizione per domenica. Quest'oggi per lui individuale in campo. Individuale anche per l'altro centrale, Federico Fazio, per una leggera sindrome influenzale. Infine, lavoro di scarico per Zaniolo.