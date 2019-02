Roma, dal Milan al Milan: la nuova vita di Karsdorp

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella sfida di andata contro il Milan, Rick Karsdorp fu schierato esterno di centrocampo in un improvvisato 3-4-1-2. Risultò tra i peggiori in campo e, da quel momento, sparì per un bel po' tra i radar di Di Francesco. Tuttavia, da gennaio, il mister ha ridato fiducia all'olandese che, nel complesso, sta tirando fuori prestazioni positive, non ultima quella proprio contro i rossoneri. Pertanto, anche venerdì contro il Chievo, l'olandese dovrebbe partire titolare. Lo riferisce Il Corriere della Sera.