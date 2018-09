Roma, dalla tribuna al campo: Di Francesco rilancia Kluivert

Justin Kluivert, dopo aver masticato amaro dalla tribuna del Bernabéu, dovrebbe essere una delle sorprese che Di Francesco potrebbe mandare in campo nella sfida contro il Bologna. L'esterno offensivo acquistato dall'Ajax è stato criticato aspramente dai suoi tifosi per aver scelto di lasciare Amsterdam per non giocare in giallorosso, ma lui ha le spalle larghe ed è cresciuto a pane e calcio. Adesso proverà a convincere il proprio tecnico di poter crescere alla svelta, anche per evitare in futuro di rimanere fuori come accaduto contro il Real. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.