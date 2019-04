Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma continua la sua preparazione in vista della sfida contro l'Inter. I giocatori hanno svolto la prima parte in palestra per poi effettuare lavoro atletico in campo e partitella a campo ridotto. Riposo programmato per Olsen, che ieri ha preso un colpo alla spalla. Allenamento personalizzato per Perotti, per ottimizzare la condizione, mentre Santon, Karsdorp e Nzonzi hanno effettuato lavoro individuale. Il francese tornerà a breve ad allenarsi in gruppo. De Rossi questa mattina è volato a Barcellona con il medico sociale del club per un consulto medico e tornerà in serata.