© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

David Bouah è un giovane calciatore che può tranquillamente affermare di non aver avuto un avvio di carriera molto fortunato. Il giocatore della Roma infatti, dopo essersi infortunato al ginocchio ed essere rientrato dopo mesi di riabilitazione, si è rotto l'altro ginocchio. Ieri in tanti lo hanno incoraggiato tramite messaggi social, compreso il presidente del club giallorosso James Pallotta.

Capitano a distanza - Un altro che ha deciso di stare vicino al giocatore, nonostante migliaia di chilometri di distanza è stato Daniele De Rossi, che come un capitano ancora in carica, ha videochiamato il ragazzoi per sostenerlo e incoraggiarlo in un momento così delicato della sua vita. Una sorpresa che ha fatto piacere al romanista e che sottolinea quanto sia ancora forte il legame tra il nuovo centrocampista del Boca Juniors e la stessa Roma. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.