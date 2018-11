© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non saranno a disposizione di Eusebio Di Francesco per la trasferta di Udine né Daniele De Rossi né Diego Perotti. Come riportato da Sky Sport i due giocatori non si sono infatti allenati neanche stamattina e per questo non verranno convocati per la gara contro l'Udinese alla Dacia Arena. Il tecnico giallorosso spera comunque di recuperarli per la sfida contro il Real Madrid di martedì in Champions League.