Roma, De Rossi già a lavoro ma potrebbe saltare la SPAL

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele De Rossi si è fermato dopo l'Empoli a causa di una frattura al mignolo del piede sinistro. Il capitano giallorosso ha già iniziato il lavoro specifico per provare a recuperare per la sfida contro la SPAL, ma potrebbe anche decidere, insieme a Di Francesco e allo staff, di saltare la gara in campionato per tornare al top contro il CSKA in Champions League. Se tutti staranno bene dopo la sosta, non ci sarà bisogno di forzare i tempi di recupero e il centrocampista potrà rifiatare per evitare ricadute. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.