Roma, De Rossi lontanissimo da Firenze ma non dovrà operarsi

Secondo quanto riportato dall'edizione romana del Corriere della Sera, Daniele De Rossi è lontanissimo dalla trasferta di Firenze contro la Fiorentina, ma non si dovrà operare per il problema al ginocchio destro che lo tormenta da tempo. La speranza di Di Francesco e dello stesso giocatore è quella di riaverlo a disposizione per la sfida di Mosca contro il CSKA in Champions prevista per il prossimo 7 novembre. Contro i viola intanto al suo posto dovrebbe giocare Cristante.