Roma, De Rossi recuperato: contro il Napoli sarà convocato

Buone notizie per Claudio Ranieri in vista della sfida contro il Napoli di domenica all'Olimpico. Secondo quanto riportato da Sky Sport il tecnico giallorosso ha infatti recuperato Daniele De Rossi che verrà convocato. Da capire se il capitano dei capitolini sarà mandato in campo dall'inizio o se verrà impiegato magari a gara in corso.