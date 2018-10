Roma, De Rossi salta la SPAL. Si tenta il recupero in Champions

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aggiornamenti sull'infermeria della Roma direttamente da Sky Sport. Secondo le ultime notizie, infatti, Daniele De Rossi salterà la gara contro la SPAL per infortunio. Si proverà a recuperarlo per la sfida di Champions League contro il CSKA Mosca (in programma martedì 23 ottobre).