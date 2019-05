Roma, De Rossi saluta. Dedica di Florenzi: "Un vanto esserti accanto"

© foto di Federico De Luca

Francesco Totti, Daniele De Rossi e ora Alessandro Florenzi. Passano gli anni e la Roma perde i suoi simboli, ma la fascia apparterrà ancora a un prodotto del settore giovanile giallorosso. Florenzi, tramite Instagram, ha voluto omaggiare l'attuale capitano che tra due settimane saluterà Trigoria per una nuova esperienza professionale. "GRAZIE. GRAZIE per la persona che sei per me. GRAZIE per i tuoi insegnamenti. GRAZIE per il tuo bastone e la tua carota. GRAZIE per ogni singolo momento passato insieme. GRAZIE per esserci stato alle 4 di notte il 27 ottobre. GRAZIE per quello che hai dato alla Roma. GRAZIE per i tuoi cazzotti. GRAZIE per la tua anima bella. GRAZIE per le battaglie passate insieme. GRAZIE per esserci sempre come uomo amico compagno. GRAZIE per la tua lealtá. GRAZIE per la tua onestà. GRAZIE per avermi fatto capire cosa vuol dire la parola Capitano. GRAZIE per essere semplicemente Daniele De Rossi. È stato un vanto esserti accanto in questi anni. ciao Daniè, GRAZIE", le sue parole nei riguardi del numero 16.