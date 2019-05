Sarri alla Roma? mi metterò a disposizione nuovo allenatore

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 28 MAG - "De Rossi e Totti sono due esempi di come si possa essere bandiere del calcio". Lo ha detto Morgan De Sanctis, dirigente sportivo della Roma, a margine della prima edizione del premio "Inside the sport", organizzato a Napoli. "Lo hanno fatto, in una squadra importante come la Roma, che crede tantissimo nel proprio senso di appartenenza". Rimanere fedeli alla maglia per tutta la carriera "non è semplice, anche perché si muovono tanti interessi e giocatore si spostano in continuazione". "Però io penserei di più al concetto che il calciatore è in ogni caso un professionista - ha affermato - indipendentemente da quante squadre cambia, l'aspetto fondamentale è che si comporti bene, faccia il professionista fino in fondo e che le società mettano in condizione i giocatori di poter giocare bene".

Lavorare con Maurizio Sarri come tecnico della Roma? "Prenderò atto, quando la società avrà scelto, del tipo di allenatore che sarà e mi metterò a disposizione per fare in modo che lavori nelle migliori condizioni".