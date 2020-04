Roma, Delvecchio: "Fonseca? Spero gli diano fiducia, senza smobilitare la squadra ogni anno"

"Totti e De Rossi? Non giudico tanto per giudicare. Mi dispiace che non facciano più parte della Roma, spero possano tornare, ma non conosco bene le situazioni". A parlare, a La Gazzetta dello Sport, è l'ex attaccante giallorosso Marco Delvecchio: "Fonseca mi piace molto, come anche Di Francesco o Spalletti. Spero gli diano tempo e fiducia, senza smobilitare la squadra ogni anno".

Giusto che i calciatori si riducano lo stipendio? "Serve un accordo tra l’Aic e le parti in causa, non mi sono mai piaciute le imposizioni. Anche quando giocavo e andavamo a trattare i premi con il presidente che non erano automatici nei contratti come oggi. Venirsi incontro sì, imporre no. Poi certo, dipende da chi hai davanti. Franco Sensi sembrava burbero, e quando si incazzava lo era, ma a me ha cambiato la vita".