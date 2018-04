Roma, Delvecchio sul derby: "Vincere aiuta a vincere, bene che arrivi ora"

© foto di Federico De Luca

Dici derby di Roma e pensi a Marco Delvecchio. Almeno in giallorosso, perché l'ex attaccante è stato per anni l'arma in più dei Lupi nella sfida stracittadina. Di derby, ma anche della gara contro il Liverpool, ne ha parlato il diretto interessato a Sky Sport 24: "Non mi interessa che squadra incontrerà, la Roma ormai è tra le prime quattro d'Europa. Sono le altre a doversi preoccupare della Roma".

Rischio troppo entusiasmo nel derby?

"Secondo me questi risultati aiutano tantissimo. Vincere aiuta a vincere, a credere nei propri mezzi. È un bene che ci sia il derby, è una gara importante".

Come vivevi il derby?

"Il mio compagno di stanza è sempre stato Tommasi, tranquillità assoluta. Ero tranquillo, lo ero di mio in tutte le partite. Speravo solo di fare gol perché ogni volta i tifosi il sabato mi regalavano una maglia da mettere sotto quella da gara".